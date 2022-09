La nuova filiale CrediFriuli a Spilimbergo.

Ampia, moderna e funzionale: è la nuova sede della Filiale di CrediFriuli di Spilimbergo, appena inaugurata in via Ponte Roitero 1. Per l’occasione, un momento celebrativo e conviviale si è tenuto alla presenza del presidente della Bcc friulana, Luciano Sartoretti, del direttore generale Gilberto Noacco; del Sindaco Enrico Sarcinelli, dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, dell’europarlamentare Marco Dreosto, del presidente della Scuola Mosaicisti del Friuli, di Spilimbergo, Stefano Lovison e di numerosi soci, clienti e collaboratori. Don Giangiacomo Ruggeri ha impartito la benedizione ai locali e agli operatori.

“Da oltre 120 anni, CrediFriuli è una Bcc punto di riferimento per le comunità nelle quali è insediata – ha detto Sartoretti – . Così vogliamo essere anche per Spilimbergo, le famiglie, le imprese e le associazioni del territorio. Forte dei suoi 10.600 soci e dei numeri di un bilancio estremamente positivo, CrediFriuli è una banca solida che, nonostante la congiuntura economica, sociale e geopolitica poco favorevole, con questa nuova apertura dimostra ancora una volta di andare controcorrente in un percorso spesso imboccato dalle imprese cooperative“.

Un concetto ripreso pure dal sindaco che ha rilevato come “L’inaugurazione di una Banca di Credito Cooperativo sul nostro territorio rappresenta, tra l’altro, un chiaro segnale di ripartenza”.

Affidata al direttore, Andrea Bonutto (e a due suoi collaboratori), la filiale di Spilimbergo è la numero 30 per CrediFriuli (aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) e la prima operativa in provincia di Pordenone. Dotata di una moderna e completa area self, la filiale luminosa e spaziosa (con oltre 230 metri quadrati a disposizione) è impreziosita, internamente, da un originale e significativo mosaico del maestro Stefano Jus, realizzato in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli, intitolato: Aggregazione.