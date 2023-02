A Udine una luce rosa o azzurra per le nuove nascite.

Una nuova nascita è un evento gioioso ed è una gioia che merita di essere condivisa da tutta la città. Per questo, una luce si accenderà nel cuore di Udine ogni volta che un bimbo nascerà all’ospedale di Udine, segnalando a chi passa il lieto evento.

Si chiama “La luce della vita illumina Udine” ed è il progetto presentato dal Consorzio Il Mosaico che è stato accolto con entusiasmo dal Comune e che verrà realizzato a breve con la collaborazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.

L’iniziativa prevede che venga installato in un luogo adeguato presso il reparto di Ostetricia del Santa Maria della Misericordia, un pulsante che, attivato da persone incaricate in occasione di ogni nascita (l’ostetrica o il padre del nuovo nato), invii, tramite un sistema stabile di trasmissione, un segnale capace di far accendere un lampione in Piazza del Lionello, dove ha sede il Municipio: una luce, che resterà accesa diversi minuti, visibile da tutti e colorata in base al sesso del nascituro (rosa o azzurro) “perché – ha spiegato l’assessore all’anagrafe, Alessandro Ciani -, in questi periodi qualche volta c’è la tendenza a negare l’ovvietà, ma è ovvio che i bambini nascono grazie a mamma e papà e che nascono maschietti e femminucce e restano tali per tutte la vita“.

Il progetto, presentato in occasione della Giornata della Vita, sarà concretizzato al più presto: una luce che si accende come simbolo di speranza, in un periodo difficile e segnato in particolar modo dalla denatalità. A quanto pare, infatti, a Udine il saldo tra nascituri e deceduti è nettamente negativo, con i deceduti che sono quasi il doppio dei nuovi nati.