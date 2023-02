Al via il bonus per il fotovoltaico in Fvg.

Il bonus fotovoltaico in Fvg è realtà: il Consiglio regionale ha infatti approvato il fondo da 100 milioni per le energie rinnovabili, a favore di famiglie e privati.

I contributi verranno concessi per interventi di acquisto e installazione di tre tipologie di impianto: fotovoltaico, solare termico; di accumulo di energia elettrica. A beneficiarne saranno le persone fisiche residenti in Fvg, i condomìni, le parrocchie o gli enti ecclesiastici di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, situati nel territorio regionale. Non potranno invece accedervi le imprese.

Gli incentivi (contributi una tantum e non detrazione) sono concessi con procedimento valutativo a sportello, in seguito all’emissione di un bando che sarà approvato la prossima settimana. Per i condomìni la domanda è presentata dall’amministratore, mentre per parrocchie o enti religiosi dal legale rappresentante. E’ ammessa una sola domanda per lo stesso immobile e la stessa tipologia di intervento. Gli incentivi verranno erogati sulla base della rendicontazione della spesa sostenuta. Gli incentivi sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni non ecceda la spesa sostenuta per l’intervento. Il contributo non spetta invece se la spesa dell’intervento è già stata oggetto di detrazione fiscale in base al Superbonus 110%.

“I 100 milioni di incentivi – ha spiegato il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga -, rappresentano uno sforzo economico enorme che si inserisce pienamente nelle politiche di abbattimento delle emissioni inquinanti e di contrasto al caro energia. La prossima settimana partiremo già con l’approvazione del primo bando che riguarderà i singoli privati. A seguire tutti gli altri bandi per gli altri soggetti a partire dai condomini. Entro fine febbraio si potranno presentare le prime domande”.