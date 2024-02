A Udine si discute di cannabis libera: “Decidano i cittadini”

A Udine un incontro per discutere della legalizzazione della cannabis.

Un incontro per parlare di legalizzazione della cannabis: è quello che si terrà sabato 3 febbraio, alle 16.30 al Caffè Caucih di Via Gemona 36 a Udine, dal titolo “Cannabis Caffè”. All’appuntamento aperto al pubblico lanciato da Meglio Legale su tutto il territorio nazionale,

si discuterà di cannabis, e delle motivazioni per cui legalizzarla, del suo utilizzo terapeutico,

del mondo imprenditoriale che già è attivo nel campo della coltivazione e produzione.

Tra gli ospiti, ad animare il dialogo incentrato sulla proposta di legge popolare “Io coltivo”

(promossa dall’associazione Meglio Legale) ci saranno la referente dell’Associazione Luca

Coscioni di Udine Raffaella Barbieri, il Consigliere Regionale Enrico Bullian e Nicoletta

Fazzolari cofondatrice del negozio YOUHEMP Udine.

L’obiettivo della proposta di legge in discussione è permettere ai cittadini di esprimersi

rispetto a un tema, quello dell’utilizzo terapeutico e ricreativo della cannabis e della sua

coltivazione, considerato da media e politica, scomodo.

Secondo bidimedia, però, a favore di una regolamentazione in senso liberale di questa sostanza, si esprimerebbe il 48% della popolazione, favorevole alla legalizzazione. All’incontro parteciperanno anche +Europa Udine, Radicali Italiani, Possibile FVG, Europa Verde FVG,

Giovani Democratici FVG, Cellule associazioni Luca Coscioni Udine e Pordenone, Spazio

Udine e Volt FVG.