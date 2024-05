Lignano si prepara per organizzare al meglio la Pentecoste.

Mancano pochi giorni ai primi arrivi legati a Pentecoste e Lignano si prepara al meglio, come emerso dall’incontro promosso dall’Amministrazione comunale con gli operatori economici maggiormente interessati da questo primo test stagionale.

“Se da un lato il Comune è al lavoro per la predisposizione di alcuni provvedimenti a tutela dell’incolumità delle persone e per garantire un divertimento controllato, dall’altro i concessionari della spiaggia e gli operatori del centro si sono già organizzati con una serie di servizi tarati sulla positiva esperienza dell’anno scorso, quando proprio la collaborazione tra loro, il Comune e le forze dell’ordine, ha creato una buona catena di sicurezza, scongiurando situazioni di pericolo, tanto che dagli stessi ospiti ci sono giunti riscontri positivi“, ha sottolineato durante l’incontro l’Assessore alle attività produttive e Polizia Locale, Liliana Portello, anticipando alcuni dei provvedimenti previsti come la presenza di vigilanza privata, lo stop alla musica un’ora prima del divieto di vendita di alcol previsto dalla legge per le 3, l’intero arenile chiuso di notte e fontane pubbliche transennate.

Per quanto riguarda il controllo della spiaggia (ogni ufficio e bar esporrà, anche in lingua tedesca, precise informazioni sui divieti in atto nei giorni di Pentecoste), il presidente della Li.Sa.Gest. Emanuele Rodeano, anche a nome del Consorzio SpiaggiaViva, rappresentato da Michele Battiston, ha annunciato la presenza di una decina di guardie giurate, in collegamento tra loro per convergere dove eventualmente si verificano situazioni difficili, sia in orario diurno che notturno e un potenziamento del servizio di salvataggio.

Per gli operatori – come rimarcato durante l’incontro – la vista del personale delle forze dell’ordine (come anticipato da Prefetto e Questore, in servizio con numeri importanti) rappresenta per gli ospiti malintenzionati un buon deterrente psicologico, da qui la richiesta di un potenziamento dei controlli nella fascia oraria di rientro negli alloggi, quando è più facile che si verifichino danneggiamenti e atti di vandalismo.

La sicurezza e le situazioni a rischio.

Analizzando quanto riscontrato l’anno scorso il Comandante della Polizia Locale, Alessandro Bortolussi, a margine dell’incontro, ha parlato di alcune situazioni potenzialmente a rischio e dell’importanza di partire subito con un’attività di sensibilizzazione preventiva, chiedendo la collaborazione di categorie economiche e operatori perché tutto si svolga al meglio.

Commentando gli esiti di un incontro “molto partecipato e utile a raccogliere suggerimenti e osservazioni formulate dagli operatori e da tenere in considerazione nella stesura di ordinanze ad hoc per Pentecoste”, l’assessore Portello ha aggiunto, “per migliorare il sistema di sicurezza occorre investire e fare delle scelte che sono il costo necessario per rendere il sistema efficace ed efficiente. La buona riuscita del dispositivo si realizza con la partecipazione sinergica di tutti“.