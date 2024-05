Il cane era caduto nelle acque del fiume Isonzo.

Questa mattina, qualche minuto prima delle ore 9 e 20, una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Gorizia è stata attivata per il soccorso ad un cane che, mentre si trovava con il suo padrone nel Parco Piuma a Gorizia, dopo aver oltrepassato un buco in una recinzione, è caduto nelle fredde acque del fiume Isonzo.

Chiamati dal padrone dell’animale i Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno individuato il cane che, trasportato dalla corrente, si trovava aggrappato ad un tronco fermo in un ansa del fiume ad una cinquantina di metri più a valle dal punto dove era caduto, senza possibilità di guadagnare la riva.

Constatato che, a piedi, non era possibile raggiungere in sicurezza il cane, i Vigili del fuoco hanno richiesto alla propria sede l’intervento di un battello pneumatico con il quale hanno poi raggiunto e recuperato il quadrupede per consegnarlo stanco e infreddolito ma in buone condizioni di salute al suo padrone.