Udine Mercati taglia il traguardo dei 41 anni di attività

La cerimonia per i 41 anni di Udine Mercati.

Il Mercato agroalimentare all’ingrosso di Udine ha celebrato 41 anni di attività con un evento che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, imprese e cittadini. La cerimonia, tenutasi ieri nella sede di piazzale dell’Agricoltura, ha raccolto oltre 300 invitati, confermando il ruolo centrale di questa realtà nel panorama economico friulano.

Tra gli ospiti anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, accompagnato dai consiglieri regionali Mauro Di Bert e Alberto Budai. Nel suo intervento, Bordin ha voluto sottolineare il valore strategico per il territorio: “Udine Mercati è un simbolo concreto di come un’infrastruttura, se ben gestita, possa diventare un vero motore di sviluppo locale. Questo luogo non è soltanto un polo per il commercio agroalimentare, ma rappresenta anche un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. È fondamentale continuare a sostenerlo con una visione proiettata al futuro, senza dimenticare le radici che ne hanno costruito il successo”.

“L’evento di ieri ci ha ricordato quanto il tessuto produttivo del nostro territorio sia fatto di lavoro quotidiano, innovazione e senso di comunità. Celebrare i 41 anni – ha aggiunto il presidente del Cr – significa riconoscere il valore di un’intera filiera che parte dalla terra e arriva sulle tavole delle famiglie, con qualità e tracciabilità“.

Bordin ha infine ringraziato gli organizzatori e l’intero mondo economico presente, sottolineando il valore umano che ha animato la crescita della struttura: “La serata di ieri è stata anche un momento per raccogliere messaggi di solidarietà e coesione. L’economia è la spina dorsale della nostra Regione e dobbiamo puntare su sinergie e collaborazioni, costruendo una comunità che lavora compatta e unita”.

“In 41 anni tante persone hanno lasciato il segno, contribuendo con impegno e dedizione non solo allo sviluppo di Udine Mercati, ma all’intera economia regionale. A loro va un ringraziamento sincero, così come al nuovo presidente Paolo Dean e alla sua squadra. È importante – ha concluso il numero uno di piazza Oberdan – investire nelle infrastrutture, ma ancor di più lo è avere persone che ci mettono anima, cuore e lavoro”.

Presenti tra gli intervenuti anche il neopresidente di Udine Mercati, Paolo Dean, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e il vicesindaco Alessandro Venanzi, oltre a Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. L’evento è stato anche l’occasione per conferire riconoscimenti a diversi imprenditori, premiando il loro impegno e la dedizione nel contribuire allo sviluppo economico.