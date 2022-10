Udine, è morto Italo Nicoletti: addio al “barbiere di Zico”

Udine piange la scomparsa di Italo Nicoletti.

Udine piange la scomparsa di Italo Nicoletti, conosciuto da tutti come “il barbiere di Zico”. Era lui che per decenni allo stadio Friuli intonava con la sua tromba il classico “Alè Udin”: tifosissimo dell’Udinese, nella sua carriera di barbiere dal negozio di viale Ungheria ha tagliato i capelli a migliaia di persone, tra le quali anche numerosi calciatori e personaggi famosi. E Zico, naturalmente. Nicoletti, che avrebbe compiuto 82 anni a dicembre, lascia la moglie Rita, i figli Massimo, Andrea e Cesare e il fratello Renato.

La notizia della sua scomparsa è stata data direttamente dalla sua pagina Facebook: “Ciao a tutti amici… questa mattina alle ore 10:15, dopo diversi mesi di cure ed attenzioni mediche… non ce l’ho fatta e sono passato ad altra vita…”.

I funerali si terranno mercoledì 26 ottobre, alle 15:30, nella chiesa di Pio X in via Aurelio Mistruzzi. Probabile che in occasione della partita Udinese – Torino, in programma domenica alle 12.30 alla Dacia Arena, Nicoletti venga ricordato dalla Curva nord.