Pasquetta ai Civici Musei: ingresso gratuito e iniziative speciali

Pasquetta ai Civici Musei di Udine.

In occasione di Pasquetta, il 21 aprile, i Civici Musei di Udine aprono gratuitamente le loro porte al pubblico, offrendo un ricco programma di iniziative culturali pensate per tutte le età. Sarà un’opportunità unica per riscoprire le collezioni permanenti e immergersi nelle nuove mostre temporanee, tra cui spicca la retrospettiva dedicata a Mimmo Jodice al Castello di Udine. Saranno coinvolti anche i più giovani grazie a concerti e musica dal vivo.

Al Castello: “Mimmo Jodice. L’enigma della luce”

Nel suggestivo scenario del Salone del Parlamento e delle sale attigue della Galleria d’Arte Antica, è allestita la mostra “Mimmo Jodice. L’enigma della luce”, una grande retrospettiva che presenta 140 opere realizzate tra il 1964 e il 2015. La mostra offre un viaggio attraverso l’intenso bianco e nero di Jodice, trasformando la fotografia in un’indagine metafisica sulla realtà, tra silenzi urbani, memorie del passato e visioni senza confini.

Durante la giornata di Pasquetta, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, guide esperte saranno a disposizione per accompagnare i visitatori alla scoperta delle opere esposte, rispondendo alle domande e approfondendo i temi trattati.

Casa Cavazzini: “Musica & Musei” – 7ª edizione

Casa Cavazzini, sede del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, ospita la settima edizione di “Musica & Musei”, un evento che unisce arte e musica in un’esperienza multisensoriale. Dalle 15 alle 17.45, le sale museali risuoneranno delle note di concerti gratuiti che spaziano dalla musica classica al jazz e alla contemporanea, con esibizioni di Valentina Danelon, Alessandra Commisso, Vincenzo Di Francesco, Luca Gasparotto, Angela Macor e Monica Commisso. Alle 18.15, l’evento culminerà con un concerto presso la Casa della Contadinanza.

Museo Etnografico: “La Krama delle Meraviglie”

Per le famiglie e i più piccoli (dai 6 anni in su), il Museo Etnografico del Friuli propone “La Krama delle Meraviglie”, uno spettacolo itinerante e interattivo ispirato al tempo e alle tradizioni. Con cinque repliche tra le 11 e le 16.30 (durata: 45 minuti ciascuna), l’evento offre un’occasione ludica e educativa per esplorare il patrimonio culturale friulano. I posti sono limitati, si consiglia di arrivare con anticipo.

Un invito alla cultura per tutti

I Civici Musei di Udine, istituiti nel 1865, rappresentano un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico della città. Oltre alle collezioni permanenti, che spaziano dall’archeologia all’arte moderna, i musei offrono un calendario ricco di mostre ed eventi temporanei. L’ingresso gratuito in occasione della Pasquetta è un invito aperto a cittadini e turisti per vivere una giornata all’insegna della cultura, dell’arte e della condivisione.