Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 18 aprile

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Secondo le previsioni meteo, in Friuli, la giornata di venerdì 18 aprile si aprirà all’insegna del cielo nuvoloso su gran parte del territorio. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da coperture compatte, con un’atmosfera grigia e temperature che nelle aree di pianura manterranno valori minimi tra i 9 e i 12 gradi.

Con il passare delle ore, ci saranno segni di miglioramento: dal pomeriggio sono attese schiarite, più probabili e persistenti lungo la fascia costiera. Qui, le massime si manterranno tra i 14 e i 16 gradi, mentre in pianura potranno salire fino ai 18. Nonostante i rasserenamenti previsti in alcune zone, la giornata non sarà del tutto stabile.

Soprattutto tra le Prealpi e l’area pedemontana del Friuli, saranno possibili rovesci e temporali, anche localmente intensi. Si tratta di fenomeni sparsi ma da non escludere nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature in quota, si registrano valori attorno ai 7 gradi a 1000 metri, con lo zero termico che si aggira intorno ai 2000 metri. La quota neve è prevista a circa 1700 metri.