Udine saluta Cristina Perini, l’artista dei sassolini colorati che seminava felicità

Cristina Perini si è spenta a 64 anni.

Udine dice addio a Cristina Perini, conosciuta da molti come la “signora dei sassolini colorati”. Si è spenta a 64 anni, lasciando dietro di sé un’eredità di creatività, altruismo e sorrisi regalati attraverso l’arte.

Cristina aveva trasformato la sua passione per la pittura in un gesto di solidarietà: decorava con cura piccoli sassi, trasformandoli in opere d’arte che poi spargeva per la città, negli ospedali e lungo le strade. Un modo semplice, ma potente, per donare un momento di gioia a chi li trovava. Le sue creazioni non erano solo disegni, ma messaggi di speranza e fortuna, che spesso finivano immortalati sui social, diffondendo ancora di più il suo spirito generoso.

Nata a Udine nel 1960, Cristina ha vissuto in diversi quartieri della città, tra cui via Superiore e Sant’Osvaldo. Per molti anni è stata un volto noto anche a Cussignacco, dove ha gestito insieme al fratello il negozio “Roba da pesca”, affacciato su piazza Giovanni XXIII.

La sua vita ha preso una svolta difficile quando, colpita da una grave malattia, ha dovuto sottoporsi a un trapianto nel 2011. Ma nemmeno la sofferenza l’ha fermata: con una forza di volontà straordinaria, ha trasformato quella sfida in una nuova missione, dedicandosi ancora di più agli altri. Oltre alla pittura dei sassi, ha partecipato attivamente a iniziative benefiche ed è stata volontaria dell’associazione Friul Claun, portando sorrisi nei reparti ospedalieri.

Il suo impegno ha unito molte persone, creando una comunità di donne e amiche che hanno condiviso con lei la passione per l’arte e la gentilezza. I suoi sassolini colorati, sparsi per Udine e dintorni, rimarranno un simbolo tangibile della sua generosità, piccole tracce di una presenza che continuerà a vivere nel cuore di chi l’ha conosciuta. I funerali di Cristina Perini avranno luogo domani, giovedì 27 marzo, alle 14.