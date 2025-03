Sono ben 8 gli automobilisti che, negli ultimi giorni, sono stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture in stato di alterazione da sostanze alcoliche o stupefacenti e c’è anche chi è stato pizzicato a guidare con una patente straniera risultata falsa. Questo è il bilancio dei controlli messi in atto dai carabinieri della Compagnia di Sacile lungo le strade del territorio, soprattutto nel fine settimana, quando sono aperte discoteche e locali da ballo.

Delle decine di persone sottoposte alla prova dell’etilometro, come detto, 8 sono risultate positive, con valori compresi tra 0,60 e 2,10 gr./L. Sono tutti uomini, perlopiù giovani, di età compresa tra i 22 e i 27 anni, ma ci sono anche due 50enni. Proprio a loro sono stati trovati i valori più alti: rispettivamente 1,98 e 2,10 GR./l, che hanno comportato anche il sequestro amministrativo della autovetture su cui viaggiavano: una Opel Meriva e una Volvo V50.

Tra gli automobilisti risultati positivi c’è anche un 21enne neopatentato, per il quale vige la regola dell’“alcol-zero”. Al contrario, il giovane guidava con un tasso alcolemico accertato di 0,60 gr./L. È stato, infine, deferito in stato di libertà alla Procura di Pordenone per uso di atto falso, un 27enne ghanese residente ad Aviano, il quale, controllato a Roveredo in Piano, lungo via Pionieri dell’Aria, alla guida di una Fiat Punto, ha esibito una patente polacca che, a seguito di accertamenti presso la motorizzazione di Pordenone, è risultata falsa.

I controlli sono avvenuti a Budoia, sulla SP 29, a Polcenigo, in via Pordenone, a Fontanafredda, lungo via Valsort e ad Aviano, in via Santa Caterina e in via Montello e proseguiranno anche nelle prossime settimane, per indurre comportamenti corretti negli automobilisti e arginare il fenomeno degli incidenti stradali.