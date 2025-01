Il bilancio della SSM sui parcheggi a Udine.

La gestione della sosta a Udine nel 2024, secondo i dati forniti da SSM – Sistema Sosta e Mobilità, evidenzia un significativo cambiamento nelle abitudini dei cittadini, con un deciso incremento dell’utilizzo dei parcheggi in struttura (+9,1%) e una parallela diminuzione della sosta su strada (-7,26%).

Aumentano le soste in struttura, calano quelle in strada.

I parcheggi in struttura hanno registrato 1.250.086 transiti di utenti occasionali nel 2024, con un aumento di circa 100.000 ingressi rispetto al 2023. Un trend positivo confermato anche dal numero crescente di abbonati, oggi 1.526, che porta il totale dei transiti a oltre 1.583.126 (+7%). La domanda rimane alta, con 1.383 utenti in lista d’attesa (+9% rispetto al 2023). Particolarmente apprezzati i parcheggi Magrini e Primo Maggio, che sfiorano i 400.000 transiti annui, mentre il parcheggio Venerio registra l’incremento più significativo (+21%).

La sosta su strada a pagamento (circa 4.400 posti auto) ha visto una diminuzione delle operazioni totali (-7,26%), passando da 2.679.368 nel 2023 a 2.484.979 nel 2024. Il dato riflette le recenti trasformazioni urbanistiche della città: la nuova ZTL, la riqualificazione di Piazza Garibaldi con la sua pedonalizzazione e il cantiere di via Crispi hanno portato a una naturale riduzione di circa 150 stalli a cui si aggiungono quelli utilizzati per eventi e manifestazioni su Piazza Primo Maggio.

“Questo risultato – commenta il Presidente Emilio Occhialini – conferma la validità delle azioni che sono state adottate negli anni da SSM e dall’Amministrazione Comunale volte ad incentivare l’utilizzo dei parcheggi in struttura al fine di ridurre il congestionamento delle strade e l’inquinamento per traffico parassita. È significativo che l’utenza stia cogliendo i vantaggi offerti dai parcheggi in struttura relativi alla protezione delle auto dagli agenti ed eventi atmosferici e dal fatto che sono videosorvegliati e monitorati costantemente dalla centrale operativa di SSM.”

La svolta verso il digitale.

Continua la digitalizzazione della sosta: l’app InPark raggiunge 38.461 utenti (+16,9%) con oltre 6,5 milioni di ore di sosta fruite (+20,7%). Le operazioni tramite app sono aumentate dell’8,42%, compensando parzialmente il calo dei ticket emessi da parcometro (-11,64%).

“I dati in continua crescita dei pagamenti digitali evidenziano in modo chiaro – sottolinea il Direttore generale Pierluigi Pellegrini – i risultati della politica di SSM che negli ultimi anni ha puntato molto sull’innovazione e sullo sviluppo tecnologico; uno degli obiettivi primari è infatti quello di rendere l’esperienza di parcheggio sempre più semplice e comoda incentivando i pagamenti elettronici in tutte le modalità possibili a partire dall’utilizzo delle applicazioni mobile. A tal proposito per il primo trimestre 2025, installeremo nei principali parcheggi, quattro nuove casse automatiche con pagamenti elettronici; l’esperienza di parcheggio sarà ulteriormente ottimizzata grazie all’introduzione del pagamento contactless con carte bancarie direttamente alle colonnine di uscita dei parcheggi in struttura. Verranno inoltre installati nuovi lettori per gli accessi pedonali notturni che consentiranno l’ingresso sia tramite ticket sia mediante digitazione della targa del veicolo.”

Particolarmente significativo il dato del nuovo parcheggio del cinema Visionario, attivato lo scorso 3 dicembre in collaborazione con il CAV: nei primi 28 giorni di gestione ha già registrato oltre 6.300 accessi, confermando l’importanza strategica di questa nuova struttura nel cuore della città.

I controlli.

Sul fronte dei controlli, nel 2024 sono stati rilevati 5.344 accertamenti, di cui il 18% per ticket scaduto e l’82% per assenza di titolo. “Gli accertamenti elevati non rappresentano un introito per SSM – precisa Occhialini – le attività di controllo svolte dagli ausiliari sono fatte nell’ottica di fare funzionare in maniera ottimale il sistema di regolamentazione della sosta al fine di garantire all’utenza pari possibilità di utilizzo e di fruizione degli spazi pubblici. Continua lo sviluppo evolutivo dell’app InPark e dei servizi digitali nell’ottica della continua attività di innovazione tecnologica volta a semplificare ed agevolare l’utenza nelle operazioni di sosta ed evitare gli accertamenti per scadenza del ticket.”

Oltre al capoluogo friulano, SSM conferma inoltre la sua presenza sul territorio con la gestione della sosta a Cividale del Friuli (350 posti), presso l’Azienda Ospedaliera ASU FC (788 posti totali) e a Tolmezzo (562 posti).