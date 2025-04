A scuola in sicurezza, grazie ai Nonni Vigile: Udine accoglie tre nuovi volontari

Potenziata la squadra dei Nonni Vigile a Udine.

Si è svolta negli ultimi giorni presso il Comando della Polizia Locale di Udine la prova finale per l’assegnazione di tre nuovi incarichi nell’ambito del progetto “Nonni Vigile”, volto a garantire maggiore sicurezza in prossimità delle scuole durante l’ingresso e l’uscita degli alunni.

Alla presenza del Comandante Eros Del Longo, del Commissario Daniela Rotolo e del Commissario Aggiunto Sergio Stafuzza, membri della commissione esaminatrice, hanno superato brillantemente l’esame finale i candidati Daniela Minen, Guerrino Lombardo e Pietro Lago. I tre nuovi volontari, a partire dal prossimo anno scolastico, entreranno ufficialmente a far parte della squadra di supporto alla Polizia Locale, con particolare attenzione ai plessi delle scuole primarie.

La figura del “Nonno Vigile” è disciplinata da norme nazionali che prevedono un percorso formativo obbligatorio di sei ore per i candidati. Il corso comprende materie che spaziano dal Codice della Strada a nozioni di primo soccorso, dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro al ruolo del volontariato e alle disposizioni fondamentali in materia di privacy. Alla realizzazione del corso hanno contribuito in maniera significativa il dottor Giulio Trillò, responsabile della SORES, e il dottor Massimo Spinacè, del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Udine, l’apporto dei quali è stato particolarmente apprezzato.

Il prossimo passo sarà l’inserimento ufficiale dei tre nuovi volontari nell’apposito Registro regionale dei Volontari per la sicurezza, atto che ne consacrerà ufficialmente l’operato a partire dal nuovo anno scolastico. L’Amministrazione Comunale rivolge un sincero ringraziamento ai nuovi Nonni Vigile per la loro disponibilità a offrire, in forma completamente gratuita, un servizio di grande utilità sociale, a sostegno dell’attività della Polizia Locale e della sicurezza dei più piccoli.

L’assessora alla Polizia Locale, Rosi Toffano, ha voluto sottolineare l’importanza del contributo attivo dei cittadini alla vita della comunità: “Quello dei Nonni Vigile – ha detto -, è un esempio di cittadinanza responsabile e di autentico spirito civico. Voglio ringraziare tutti i volontari, passati e presenti, per l’encomiabile impegno che ogni giorno dimostrano nel garantire la sicurezza e la serenità delle famiglie udinesi”.