I controlli della polizia di Udine.

I controlli delle forze dell’ordine non si fermano ad Udine, e nell’ultimo controllo fatto nella serata di ieri, 18 agosto, sono state molte le persone fermate. Un cittadino austriaco è stato multato per ubriachezza e per la violazione del regolamento di polizia urbana, che vieta il consumo di alcolici in strada nella zona della stazione. Oltre all’austriaco ubriaco sono stati fermati due ragazzi sono stati, controllati in via Leopardi e trovati in possesso di hashish: un minore italiano con 7,7 grammi ed un giovane pakistano con 6,5 grammi di sostanza.

Un cittadino marocchino che sedeva in un bar della zona è stato rimandato all’autorità giudiziaria perché è ritornato nel comune di Udine, nonostante un’osservanza che glielo vietava, mentre il titolare dell’esercizio è stato multato per mancata esposizione della SCIA. E’ stato rimandato all’attività giudiziaria anche ragazzino italiano che ha rubato una bicicletta da un garage, restituita poi al proprietario che aveva dato l’allarme. Nel complesso ieri sono state identificate 264 persone e controllati 35 veicoli e 6 pubblici esercizi. Controlli simili saranno ripetuti anche nelle prossime settimane.