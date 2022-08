Rami sulla strada di Aquileia

Il maltempo si abbatte su Aquileia, con diverse segnalazioni e disagiati che sono stati segnalati, che hanno reso necessario l‘intervento di vigili del fuoco e la protezione civile. Sulla strada regionale 352 questa mattina molte macchine si sono trovate in difficoltà nel proseguire la propria rotta, a causa di grossi rami che occupavano la carreggiata. dove un grosso albero ha ceduto i suoi rami per il vento. Sul posto sono arrivate le squadre di emergenza.



Un grosso albero lungo 15 metri si è abbattuto sulla strada, in via Sacco e Vanzetti occupando tutta la carreggiata. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Cervignano e un’autogru da Udine. Il Sindaco di Emanuele Zorino, di Aquileia è però intervenuto rassicurando su quanto sta accadendo: “La situazione attualmente è sotto controllo, siamo intervenuti celermente dopo i danni causati dal maltempo, adesso è tutto in via di risoluzione”.