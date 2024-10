Vandali in azione, danneggiato il pulmino dell’associazione che si occupa di disabili

Vandalismi contro l’associazione Oltre lo Sport.

Un grave atto di vandalismo ha colpito l’associazione “Oltre lo Sport”, nata nel 1993 per favorire l’inserimento dei ragazzi disabili psicointellettivi nella società attraverso lo sport e le attività ludiche. Il pulmino dell’associazione, parcheggiato in via Treviglio, nei pressi della piazza dei Rizzi, è stato danneggiato. I vandali hanno infranto i finestrini, lasciando schegge di vetro ovunque all’interno del veicolo.

La comunità di “Oltre lo Sport” è incredula e sconfortata di fronte all’accaduto. “Non capiamo tanta cattiveria – hanno scritto sui social –. Tutti sanno chi siamo, sono anni che parcheggiamo nello stesso posto. Non abbiamo parole“. Certo è che un gesto tanto insensato e dannoso lascia l’amaro in bocca: il pulmino, infatti, serve proprio per accompagnare gli utenti a fare pratica sportiva.