Vendita abusiva di coltelli a Udine, approfittando dell’Adunata.

Vendeva abusivamente coltelli ai passanti, ma è stata notata dalla Polizia Amministrativa e Commerciale di Udine che oggi, durante il pattugliamento dell’attività degli operatori su area pubblica ha fermato la venditrice che operava in via Carducci.

Come previsto dalla normativa e a tutela della sicurezza pubblica si è proceduto quindi alla contestazione del verbale e al sequestro di 20 coltelli da cucina e 10 rasoi. In occasione dell’Adunata sono state concesse, tramite bando circa 140 piazzole in tutta la città per la vendita ambulante di cibi, bevande e altri prodotti.