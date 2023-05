Arrivati oggi a Udine gli alpini del Basso Tagliamento.

Sono partiti il 9 maggio da Terrazza Mare in una quarantina, sono arrivati oggi a Udine ed erano molti di più: lungo le strade, percorse a piedi con quattro muli e una cavalla, gli alpini del Basso Tagliamento sono stati accolti dall’affetto dei paesi che hanno attraversato e le loro fila si sono ingrossate delle altre penne nere che si sono aggiunte fino all’ingresso, oggi pomeriggio, in città.

I gruppi coinvolti dall’iniziativa “Dalla foce al Castello per solidarietà” sono quelli delle località friulane e venete del basso corso del fiume (Lignano Sabbiadoro, Pertegada, Gorgo, Latisana, San Michele al Tagliamento, Ronchis e Latisanotta) che hanno attraversato in questi giorni, sotto la pioggia, Pertegada, Gorgo e Latisana, San Michele al Tagliamento, Latisanotta, Ronchis, Rivignano, Ariis e Torsa; Talmassons, Flumignano, Mortegliano e Santa Maria di Sclaunicco e infine Pozzuolo del Friuli e Basaldella; lungo il loro cammino hanno incontrato i bambini delle scuole locali. Quanto raccolto durante il viaggio verrà devoluto alle associazioni che si occupano di malattie degenerative e in particolare di Alzheimer.