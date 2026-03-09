Occhi puntati sui varchi della Ztl di Udine: stamattina, 9 marzo, è scattata l’installazione dei nuovi totem che cambieranno il volto della viabilità in centro, preparando il terreno all’accensione definitiva delle telecamere.

Non più solo cartelli, ma pannelli luminosi di ultima generazione posizionati nei sei punti di accesso strategici della città per segnalare in tempo reale lo stato dei varchi. I dispositivi indicheranno chiaramente se il controllo elettronico è attivo e l’area interessata, fornendo tutte le informazioni necessarie per evitare errori agli automobilisti.

Una procedura “unicum” in Italia

Dopo le necessarie verifiche tecniche, è stata definita anche la modalità con cui entreranno a regime le regole della circolazione nelle aree più centrali della città. Una strategia, quella esperita dall’amministrazione De Toni, unica in Italia e che è stata messa a punto coinvolgendo tutti i fornitori tecnici, oltre che la Polizia Locale. Lo scopo è quello di favorire la conoscenza delle nuove modalità di accesso a cittadini e residenti fuori città, evitando così che qualcuno venga colto impreparato, come già accaduto in passato.

“Udine finalmente si avvia verso una maggiore tutela della zona a traffico limitato: ne migliorerà la fruibilità del centro storico, a tutto vantaggio di chi lo frequenta”, commenta il sindaco Alberto Felice De Toni.

“Nel conseguire questo scopo però vogliamo andare incontro alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori e dei turisti. Per questo abbiamo voluto prevedere un periodo di transizione perché questo passaggio sia il più possibile indolore. L’obiettivo è quello di rendere più ordinato, accessibile e vivibile il nostro bellissimo centro storico, che sarà ancora più apprezzato. Finalmente sblocchiamo progetti fermi da troppo tempo, accompagnando però la transizione in maniera intelligente”.

Come funzionerà il periodo di transizione.

Dopo l’accensione delle telecamere, prevista per metà di aprile, è previsto un periodo di pre-esercizio di tre mesi, fino a metà luglio. In questa fase transitoria, le telecamere saranno attive, ma in caso di accesso non autorizzato non scatterà ancora il verbale automatico per violazione del Codice della strada: l’infrazione verrà invece comunicata con un avviso postale informale e una notifica sull’app IO, così da consentire a cittadini, lavoratori, pendolari e visitatori di prendere confidenza con il nuovo sistema e con le regole di accesso.

Il periodo di transizione sarà utile anche a monitorare i flussi, con dati quantitativi verificati sui passaggi dei mezzi – autorizzati e non – nelle aree interessate. Solo a partire dalla conclusione di questo periodo entrerà in funzione il sistema sanzionatorio automatico collegato al controllo elettronico.

Gli accertamenti eseguiti sul posto dagli agenti di polizia locale porteranno a sanzione, com’è stato fino ad adesso. La Zona a Traffico limitato, infatti, è stata introdotta dal 2 aprile 2024 e rimane la stessa. Ma se fino ad adesso le multe venivano comminate dagli agenti in presenza, da luglio saranno automatiche.

Campagna informativa e perimetro delle aree

In questi tre mesi di pre esercizio, accanto agli avvisi “di cortesia” di accesso non autorizzato, il Comune promuoverà una campagna informativa capillare sul territorio, anche con il supporto operativo della Polizia locale, che sarà presente ai varchi per fornire indicazioni e assistenza agli utenti nelle settimane di avvio del sistema.

Le aree della ZTL rimangono quelle introdotte dal 2 aprile 2024 e sono due: l’area afferente al centro storico (delimitata da via Palladio, via Battisti, via Poscolle Alta, via Savorgnana/piazza Venerio, via Manin e vicolo Sillio) e la zona a traffico limitato cosiddetta “Viola”, a cui si accederà dal varco di via Viola/via Cernazai.

Le regole per i permessi d’accesso

La regolamentazione degli accessi alla ZTL di Udine prevede il rilascio di permessi, temporanei o permanenti, per i veicoli autorizzati a entrare nelle zone “Centro” e “Viola”. Possono richiederli e ottenerli i residenti, i frontisti con posto auto o garage, i titolari di attività economiche con sede all’interno della ZTL o dell’area pedonale, le persone con disabilità, i professionisti sanitari, oltre ad artigiani, corrieri, fornitori e imprese addette alle consegne che devono operare nella zona a traffico limitato.

Per quanto riguarda il carico e scarico merci, l’accesso è consentito in fasce orarie definite, in particolare tra le 4.00 e le 10.30 e tra le 14.30 e le 16.30. Nella pagina web dedicata all’interno del sito istituzionale del Comune di Udine sono reperibili tutte le informazioni utili. La richiesta del permesso avviene tramite il servizio online del Comune con autenticazione Spid o CIE, e il titolo autorizzativo, una volta rilasciato, deve essere esposto in modo visibile sul veicolo.