Scontro frontale a Tarcento: in ospedale due adulti e una bimba di 9 anni

Un violento incidente frontale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo, lungo via della Ferrovia a Tarcento. L’allarme è scattato intorno alle 16:22, quando è stata segnalata una collisione tra due vetture all’altezza del civico 30.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area dell’incidente: da una delle auto coinvolte, infatti, fuoriusciva del fumo subito dopo l’impatto. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone: due adulti e una bambina di 9 anni.

Sul posto anche i sanitari del 118: tutti e tre i coinvolti sono stati successivamente trasportati al pronto soccorso per i controlli e gli accertamenti medici necessari. Le dinamiche esatte dell’impatto sono ora al vaglio delle autorità competenti, intervenute per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità.