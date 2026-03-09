Miramare, il delfino “calciatore”: colpi di testa e di coda con le meduse. Il video

Prima un colpo di testa, poi uno di…coda: già, perché questo non è un calciatore normale, ma un giocatore acquatico; l’Area Marina Protetta di Miramare ha infatti diffuso un video, girato da Marco Segarich, che immortala un delfino intento a giocare a “palla-medusa”.

Il piccolo “campione” è uno dei tre esemplari che lo scorso venerdì hanno bazzicato a lungo nelle acque della Riserva, osservati dai ricercatori mentre si dedicavano a uno dei passatempi preferiti dei cetacei. Ma quello che ai nostri occhi appare come un semplice divertimento, nasconde motivazioni ben più profonde legate alla sopravvivenza e allo sviluppo della specie.

Una palestra per giovani talenti

Come spiegano gli esperti dell’Area Marina, per questi animali il gioco non è affatto un passatempo fine a se stesso. Si tratta di una vera e propria palestra evolutiva necessaria per allenare le abilità cognitive, la coordinazione motoria e cementare le relazioni sociali all’interno del gruppo. Il repertorio osservato dagli studiosi è vastissimo e include salti, capriole, contatti tra compagni e — come documentato nel video — interazioni dinamiche con oggetti galleggianti.

Il “pallone” preferito: il Polmone di mare

In questo periodo le acque del Golfo di Trieste abbondano di Polmoni di mare (Rhizostoma pulmo), grandi meduse innocue che diventano i partner ideali per queste sessioni di allenamento. “Quale delfino potrebbe resistere alla tentazione di prenderli a pinnate?” concludono simpaticamente gli esperti dell’Area di Miramare.

Il delfino che gioca nel bellissimo video di Marco Segarich.