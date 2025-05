UdinEstate 2025: arte, musica e cultura per un’estate che abita tutta la città

Torna UdinEstate, la rassegna di eventi per la bella stagione in città.

L’arrivo dell’estate coincide anche quest’anno con una nuova edizione di UdinEstate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Udine in collaborazione con associazioni ed enti culturali del territorio, per vivere un’estate in città che sia una vera risorsa per la comunità, garantendo divertimento ma anche occasioni di crescita e aggregazione.

Nella sede della Fondazione Friuli, il Comune ha annunciato alcune importanti peculiarità della manifestazione: le location e i palchi diffusi in tutto il centro storico sono stati confermati, incluso il parco Moretti, introdotto come novità dall’amministrazione De Toni già lo scorso anno e molto apprezzato da parte del pubblico. A questo si accompagna una presenza costante e continuata nei quartieri, per portare intrattenimento e cultura vicino a dove vivono gli udinesi. Il piazzale del Castello ospiterà come sempre i grandi nomi della musica e dell’intrattenimento nazionale e internazionale.

Infine, la novità della nuova immagine visiva di Udinestate: un’immagine coordinata, frutto di un lavoro attento e appassionato che unisce visione grafica contemporanea e radicamento territoriale. Un rebranding che nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di rafforzare il legame tra la rassegna e la comunità udinese, e mettere in luce l’idea di un progetto culturale diffuso, che coinvolge i quartieri, valorizzando tutte le anime della città.

“Udinestate è un progetto culturale diffuso, che si sviluppa in tutta la città con l’obiettivo di renderla attrattiva, inclusiva e innovativa. Nel farlo vuole fungere da legame e traino fra vari ambiti, tra il centro e i borghi, tra le generazioni – giovani e anziani – fra i vari linguaggi e espressioni della cultura e dell’intrattenimento” dichiara l’assessore alla Cultura Federico Pirone.

“E’ un’occasione di crescita e di consapevolezza per la nostra comunità, in un periodo come quello estivo dove si ha più tempo per investire le proprie risorse personali e di tempo. Udinestate intende dare spazio alle varie manifestazioni dell’arte e del pensiero. Desideriamo valorizzare le nostre associazioni del territorio, offrire la possibilità di apprezzare grandi nomi dell’intrattenimento ma anche garantire una programmazione consistente a misura di famiglia, con tanti appuntamenti che possano fungere da punto di riferimento e aiuto in un periodo in cui manca il presidio della scuola”.

Confermate tutte le location. Una città invasa da musica e cultura

Come detto, tutte le location all’aperto del centro storico di Udine sono state confermate anche per l’edizione 2025 di UdinEstate. A partire da Parco Moretti, grande novità dello scorso anno e diventato punto di riferimento delle famiglie con numerosi appuntamenti estivi, immersi nel più grande parco urbano della città.

Confermati anche corte Morpurgo, che si distinguerà per un’offerta culturale più sofisticata e ricercata, e i giardini Loris Fortuna, dove il CEC (Centro espressioni cinematografiche) proporrà anche quest’anno il cinema all’aperto da giugno a settembre, in un’atmosfera ormai entrata stabilmente nell’immaginario collettivo dell’estate udinese.

Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine tornerà, dopo il successo dell’anno passato, la rassegna teatrale estiva, con quattro appuntamenti a luglio e attività destinate anche ai più piccoli. Il Castello di Udine, infine, come da consueto, farà da cornice al grande calendario di concerti e serate di intrattenimento organizzate da Vigna PR e FVG Music Live, Azalea, e diversi appuntamenti targati anche Folkest, SimulArte, Euritmica e Viva srl.

Tre le rassegne sostenute già dall’anno scorso dall’amministrazione tornano More than Jazz, Festil e MiniFestil e Armonie in Città e soprattutto, a dare inizio al periodo estivo, La Notte dei Lettori, dal 4 all’8 giugno.

I quartieri saranno coinvolti con tutta la ricca programmazione delle associazioni culturali cittadine, che verrà svelata a breve, e che sarà una importante risorsa per i borghi della città, animati anche dal calendario delle attività per famiglie organizzate dal Servizio Cultura del Comune.

I grandi nomi in Castello

Anche quest’anno il calendario udinese di musica e intrattenimento in Castello si presenta ricco e adatto a tutti i gusti. Tanti i nomi nazionali e internazionali che saliranno sul palco del Castello di Udine, in un programma che prevede ben 23 eventi tra musica e intrattenimento. Un’offerta che spazia dalla musica d’autore, al giornalismo e ai podcast, dal jazz internazionale al teatro. Tra gli appuntamenti di maggior rilievo Indagini Live con Stefano Nazzi, protagonista il 29 luglio di un evento attesissimo che porterà sul palco il podcast crime più ascoltato e amato d’Italia.

Non mancheranno grandi nomi della musica italiana e internazionale: dall’eleganza senza tempo di Fiorella Mannoia, alla graffiante energia di Marco Masini, passando per lo stile unico fra rap e cantautorato di Willie Peyote. E poi ancora Franco 126, che inaugurerà la stagione dei concerti e i Fast Animals and Slow Kids. Appuntamento da non perdere poi quello dedicato al festeggiamento del 20esimo anniversario dei Playa Desnuda, super band più importanti della Regione, accompagnarti per l’occasione da un parterre speciale composto tra gli altri anche da Roy Paci, Bunna e Forelock.

Sul versante internazionale, il Castello accoglierà artisti del calibro di St. Vincent e Cat Power, ma anche i numerosi ospiti di Udine&Jazz, organizzato da Euritmica che porterà sul palco autentiche icone come Herbie Hancock, Paolo Fresu con Omar Sosa, il Gualazzi Trio accompagnato dalla Naonis Orchestra, senza dimenticare i concerti di Collier, Vincen García, Matteo Mancuso.

Spazio anche al teatro e alla narrazione: oltre a Stefano Nazzi, saliranno sul palco Marco Travaglio, che porterà a Udine il suo sguardo sull’attualità, e Edoardo Leo, attore, sceneggiatore e regista simbolo della scena romana e nazionale. A completare il quadro anche il tradizionale Concerto del Risveglio e la serata organizzata da Progetto Musica e SimulArte, che vedrà protagonista il sassofonista Javier Girotto insieme all’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani.

Bimbi scatenati

Sarà certamente un’estate per bambini e famiglie quella di Udine. Oltre alla conferma del parco Moretti, dove troveranno spazio importanti eventi molto apprezzati anche dai più piccoli, come il festival circense Terminal di Circo all’incirca, all’interno dell’edizione 2025 di UdinEstate un’attenzione particolare è infatti dedicata proprio alle famiglie, con una programmazione notevolmente arricchita rispetto al passato e pensata per coinvolgere e divertire in ogni angolo della città.

Circa 40 gli appuntamenti organizzati con il Ludobus, che dal 10 giugno porteranno giochi e fantasia nei quartieri e nelle aree verdi, mentre sei spettacoli teatrali itineranti con la tradizionale rassegna dei burattini, uno per ciascuna delle sei circoscrizioni cittadine, offriranno momenti di intrattenimento all’insegna della creatività. Torna anche il “Cine Junior”, con nove proiezioni pensate per il giovane pubblico, distribuite in tre diversi quartieri.

I sette appuntamenti teatrali del “MiniFestil” si svolgeranno invece fra giugno e luglio al Teatro San Giorgio. A completare l’offerta, gli appuntamenti nei parchi curati dalla Biblioteca Civica, che uniranno letture animate, laboratori e attività all’aperto, trasformando gli spazi verdi in veri e propri palcoscenici di storie e immaginazione.

Tutta Udine in un’immagine

La nuova identità visiva di UdinEstate nasce da simboli legati alla città, come il sole della Torre dell’Orologio e il profilo del Friuli, per raccontare un progetto radicato nel territorio ma aperto al futuro. Il rebranding non è solo estetico, ma esprime valori come inclusività, cultura diffusa e innovazione, con una comunicazione accessibile e contemporanea.

La palette cromatica – verde per natura e radici, rosa per creatività e incontro – definisce il carattere della rassegna, affiancata da bianco e nero per eleganza e leggibilità. Ogni evento sarà identificato da un’iconografia specifica che ne rappresenta contenuti e valori.

I partner

Udinestate è organizzata grazie al prezioso sostegno di alcuni partner, sia di lunga data che recenti. Oltre a quelli istituzionali come Regione FVG e Fondazione Friuli e quelli storici come Amga Hera, ad oggi hanno confermato il sostegno alla rassegna estiva anche Banca 360 e Aspiag Service con il marchio Despar.