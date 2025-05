Una pausa da caos e impegni: all’Università di Udine arrivano le “quiet rooms”

Mercoledì saranno inaugurate le quiet rooms dell’Università di Udine.

Un luogo tranquillo dove ritrovare concentrazione, privacy e benessere durante la giornata accademica: l’Università di Udine introduce le Quiet Rooms, ambienti dedicati al benessere esistenziale di studenti, docenti, personale e ospiti.

L’iniziativa, promossa dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità (CUG), sarà presentata ufficialmente mercoledì 28 maggio alle ore 12 a Palazzo Antonini, nella Quiet Room al primo piano. Interverranno il rettore Roberto Pinton e la delegata di Ateneo per le pari opportunità Laura Casella, presidente del CUG.

Le Quiet Rooms – sei in totale, distribuite tra i vari poli dell’Ateneo e presso la Scuola Superiore di Toppo Wassermann – sono spazi pensati per accogliere chiunque abbia bisogno di un momento di pausa, riservatezza o gestione di esigenze personali temporanee, anche imprevedibili, legate alla salute o al benessere psicologico. Arredate in modo accogliente e confortevole, sono concepite come piccoli rifugi di calma all’interno del contesto universitario, in linea con le crescenti necessità di attenzione alla salute mentale e alla qualità della vita nei luoghi di studio e lavoro.