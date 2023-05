Vandali al Marinoni, arredi fatti a pezzi e acqua sul parquet, danni ingenti

Alcuni vandali hanno colpito il Marinoni di Udine.

Un’amara sorpresa, oggi, all’Istituto Marinoni di Udine: all’apertura della scuola, infatti, si è capito che l’Istituto era stato colpito da ignoti vandali che hanno messo a soqquadro la palestra e procurato danni ingentissimi.

Dopo aver forzato ed essere entrati da una porta secondaria, i vandali (sarebbero almeno in due) hanno rovesciato arredi, distrutto i sanitari, scaricato gli idranti sul parquet (che infatti si è gonfiato). Il raid è stato messo in atto tra le 17 di venerdì 13 maggio e le 7 di stamattina. Sul posto, chiamati da un insegnante, sono arrivati i carabinieri della Stazione di Martignacco, al lavoro per identificare i responsabili. L’importo dei danni deve essere ancora quantificato, ma sono talmente pesanti che la struttura sarà fuori uso per un periodo.