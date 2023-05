Galeotta fu l’Adunata, la ragazza friulana cerca la penna nera che le ha colpito il cuore

L’Adunata a Udine, per qualcuno, ha avuto anche una svolta romantica.

L’Adunata ha portato a Udine centinaia di migliaia di alpini e, tra quelli, qualcuno potrebbe magari aver trovato la sua metà. Già, perché la quattro giorni del raduno ha anche qualche svolta romantica.

L’ha avuta, ad esempio, per Sabrina, una ragazza friulana che ora cerca la penna nera che le ha “trafitto” il cuore: l’ha incontrata in Piazza Garibaldi, mentre era con i suoi amici, qualche chiacchiera e…tac..per lei è scoppiata la simpatia (da parte sua, ancora non si sa).

Lungi dal farsi prendere dalla disperazione una volta finita l’Adunata, l’intraprendente ragazza ha deciso di cercare l’alpino e lo ha fatto con un messaggio social su una pagina dedicata all’evento: “Cerco Alpino, nome Francesco classe 74 di Milano, accampato p.zza Oberdan. Particolari sosia di “Staffelli”. Friulana innamorata”.

Il suo messaggio ha ricevuto tantissimi commenti, qualcuno più ironico (“Se non lo trovi, ti presto il mio” ha scritto una signora; “Beh, io non sono il sosia di nessuno e non sono di Milano, ma se serve son qua” è l’intervento di un altro), ma molti di incoraggiamento. E così, la storia di Sabrina alla ricerca del “suo” alpino ha incuriosito e appassionato moltissime persone che hanno condiviso il post, hanno cercato di sfruttare i loro contatti per risalire al 49enne e ora chiedono aggiornamenti, attendendo con ansia il finale della vicenda. Che dire, in bocca al lupo!