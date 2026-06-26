Omicidio di Capodanno a Udine, pena ridotta in appello per Dipre Vasquez

In appello la pena è stata ridotta a 21 anni e 6 mesi di reclusione.

Condanna ridotta in appello per Anderson Dipre Vasquez, imputato per la morte di Ezechiele Mendoza Gutierrez, ucciso a Udine nella notte di Capodanno del 2024. La Corte d’assise d’appello di Trieste ha rideterminato la pena a 21 anni e 6 mesi di reclusione, rispetto ai 27 anni inflitti in primo grado.

Al centro della decisione dei giudici di secondo grado c’è la scelta di non considerare la recidiva, elemento che ha portato alla riduzione della pena. È rimasta invece invariata l’impostazione dell’accusa: per Dipre Vasquez il reato contestato resta quello di omicidio volontario.

Respinta la richiesta della difesa

La difesa dell’imputato aveva chiesto una diversa qualificazione del fatto, puntando al riconoscimento dell’omicidio preterintenzionale. Una richiesta che non è stata accolta dalla Corte. Proprio su questo punto l’avvocato Emanuele Sergo, legale di Dipre Vasquez, ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso in Cassazione. Il procedimento riguarda l’episodio avvenuto il primo gennaio 2024 all’interno del locale Al Laghetto Alcione, in via dei Prati a Udine,.

Le provvisionali alle parti civili

Nel corso del giudizio d’appello sono state riconosciute anche le provvisionali in favore dei familiari della vittima. Alla madre di Mendoza Gutierrez è stata assegnata una somma di 250 mila euro, mentre al padre 200 mila euro.