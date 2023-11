A Udine via Mercatovecchio illuminata contro la pena di morte.

A Udine via Mercatovecchio si illumina contro la pena di morte. Domani, giovedì 30 novembre, si celebra la Giornata Internazionale Cities for life, “Città per la Vita, Città contro la pena di morte”, in occasione dell’anniversario della prima volta in cui uno Stato europeo, il Gran Ducato di Toscana nel 1786, ha rimosso la pena capitale dal proprio ordinamento giuridico.

La giunta comunale di Udine, su proposta dell’assessora alle Pari Opportunità Arianna Facchini, ha deciso di aderire illuminando di azzurro via Mercatovecchio proprio nella serata del 30 novembre. “Le condanne a morte nel mondo non sono completamente quantificabili – afferma l’assessora Facchini – tuttavia Amnesty International ha registrato un aumento delle esecuzioni rispetto ai cinque anni precedenti, nonostante sei nuovi Paesi abbiano abolito queste sentenze in tutto o in parte, e siano cresciuti i paesi a favore della “Moratoria universale della pena di morte” delle Nazioni Unite. Non essere indifferenti è fondamentale – sottolinea Facchini – con questa iniziativa vogliamo spingere le cittadine e i cittadini a parlarne con coscienza, ricordando che ancora oggi ci sono Paesi del mondo che mantengono nel loro ordinamento la pena capitale”.

Coinvolte 2.500 città in tutto il mondo.

Questa mobilitazione, giunta alla sua 22esima edizione e promossa dalla Comunità di Sant’Egidio a partire dal 2002 coinvolge oltre 2500 città in tutto il mondo, testimoniando un impegno sempre più importante a livello internazionale sul tema. L’obiettivo è costruire un dialogo proficuo tra gli amministratori locali, al fine di informare e sensibilizzare la popolazione su quanto accade nel mondo relativamente alla pena di morte e sui progressi circa la sua abolizione.