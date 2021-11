La celebrazione al Tempio Ossario di Udine.

Oggi, 22 novembre, nella Parrocchia di San Nicolò Vescovo al Tempio Ossario a Udine, i carabinieri della Legione “Friuli Venezia Giulia” hanno celebrato la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma. Sotto il nome di “Virgo Fidelis”, che richiama il motto araldico dell’Arma “Fedele nei secoli”, la Vergine Maria è divenuta Patrona dell’Arma dei Carabinieri dal 1949, per volontà di Papa Pio XII, che ne ha fissato la ricorrenza il 21 novembre, in cui cade la memoria liturgica della Presentazione della Beata Vergine Maria.



Alla Cerimonia, organizzata in forma ristretta nel pieno rispetto delle misure di contenimento per la gestione della pandemia, erano presenti il Comandante della Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, Gen. B. Francesco Atzeni, il Gen. C.A. Luigi Federici, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri della Legione, unitamente ad una limitata rappresentanza dell’associazione Nazionale Carabinieri e dell’associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia. Al termine della Celebrazione Eucaristica, officiata dal Cappellano militare della Legione, don Albino D’Orlando, si è festeggiata la “Giornata dell’Orfano”.

(Visited 86 times, 86 visits today)