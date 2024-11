Quattro appuntamenti per scoprire i tesori nascosti di Udine.

Quante volte abbiamo detto: “È vicino, ci andrò prima o poi”? Una frase comune a chi spesso rimanda le visite a luoghi a portata di mano. Proprio per far conoscere Udine a coloro che non hanno ancora avuto modo di esplorarla al meglio, la Pro Loco Città di Udine propone quattro visite guidate gratuite, pensate per turisti, corregionali e residenti. Il tour permetterà di andare alla scoperta dei principali luoghi di culto del capoluogo friulano durante quattro venerdì autunnali, sempre nel tardo pomeriggio.

La partecipazione agli appuntamenti è su prenotazione. Per partecipare a una o più tappe, basterà dare la propria adesione al numero di telefono 0432 481253. Il tour inizierà venerdì 22 novembre nel Duomo di Udine, consacrato nel 1335. Alle ore 16:30, una guida accompagnerà i visitatori tra le opere presenti nella Cattedrale di Santa Maria Annunziata. A seguire, alle 18:15, all’interno del vicino Oratorio della Purità, i partecipanti potranno assistere all’esibizione del ‘Coro Alpini Passons’.

Il 29 novembre, la seconda tappa del percorso porterà i visitatori al Museo Diocesano e alle Gallerie del Tiepolo, che custodiscono 700 opere, tra cui gli affreschi di Giovanni Battista Tiepolo, il maggiore pittore del Settecento, realizzati su commissione del patriarca Dionisio Dolfin. La visita alle sale espositive partirà alle 16:00 e terminerà alle 18:00. Solo per questo appuntamento è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso scontato a 6 euro per un numero massimo di 30 partecipanti.

Il 13 dicembre, il terzo appuntamento prevede dalle 16:30 alle 18:00 una visita alla Chiesa di San Pietro Martire, un importante luogo di culto del centro storico di Udine, edificato dai Domenicani nel 1285.

Il 20 dicembre, il quarto e ultimo incontro condurrà i partecipanti alla scoperta della Chiesa trecentesca di San Giacomo Apostolo, che ospita la celebre “Dama Velata” di Antonio Corradini, scultore noto anche per aver realizzato il modello in terracotta del celebre “Cristo Velato” di Napoli, poi scolpito in marmo da Giuseppe Sanmartino dopo la morte del suo maestro. Anche in questo caso la visita partirà alle 16:30 e terminerà alle 18:00.

“Non ci sono scuse per rimandare!” afferma Marco Zoratti, presidente della Pro Loco Città di Udine, invitando gli udinesi a scoprire la propria città. “Abbiamo pensato questo percorso non solo per i turisti, ma soprattutto per i residenti, affinché possano apprezzare Udine con occhi nuovi. Con questo progetto speriamo di coinvolgere anche i giovani, offrendo loro una prospettiva diversa in un’atmosfera arricchita dalle luci natalizie e dai colori dell’autunno.”

L’iniziativa è stata realizzata dalla Pro Loco Città di Udine per animare le attività culturali nel periodo natalizio e ha ricevuto il plauso del Comune di Udine. “Il Natale è una celebrazione che ci invita a sentirci parte di una stessa umanità”, commenta, soddisfatto per la proposta, l’assessore alla Cultura, Federico Pirone. “Il periodo e l’atmosfera che lo precedono non devono essere solo simbolo di consumismo sfrenato, ma rappresentano anche un’opportunità di rinascita, di conoscenza e di rinnovamento.”