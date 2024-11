Furto in un’abitazione di Torviscosa.

Ladri in azione a Torviscosa nella serata di giovedì 16 novembre in una casa di un pensionato di 74 anni. Secondo quanto riferito dall’uomo ai carabinieri, il furto sarebbe avvenuto tra le ore 17 e le 20, quando i malviventi, approfittando della sua assenza, si sarebbero introdotti nell’abitazione dopo aver forzato una porta-finestra sul retro.

Una volta all’interno, i ladri hanno rovistato nelle stanze, portando via una somma in contanti di circa 2.700 euro e monili in oro per un valore stimato attorno ai 5.000 euro. Il pensionato, rientrando in casa, si è immediatamente accorto del disordine e ha notato i segni evidenti dell’effrazione. Ha quindi allertato i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.