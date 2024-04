Vite migranti, a Udine il secondo appuntamento della rassegna Filosofia in città

L’incontro Vite migranti a Udine.

Domenica 14 aprile, alle ore 11, al Teatro S. Giorgio di Udine si terrà l’incontro “Vite migranti”, secondo appuntamento della rassegna Filosofia in città 2024. Pensare il presente, curata dalla Società Filosofica Italiana – Sezione FVG APS e realizzata con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



Con l’intensificarsi del fenomeno migratorio, determinato da una sequenza vorticosa di crisi politiche, economiche, ambientali e di guerre, ci troviamo ad assistere, spettatori impotenti se non indifferenti, al dramma di una moltitudine di persone che cercano semplicemente di vivere, rivendicando diritti fondamentali, per i quali tuttavia non sembra esserci un concreto riconoscimento. Queste “vite migranti”, tormentate e spezzate, ma anche attive e animate dal desiderio di un futuro migliore, si intrecciano con le nostre vite, incrinano la nostra identità, rivelando come essa sia porosa, permeabile all’altro.



Ne parleranno Federica Sossi, docente di Estetica all’Università di Bergamo, autrice di diversi saggi sulle migrazioni, e Gian Andrea Franchi, già docente liceale di Filosofia e Storia e fondatore, con Lorena Fornasir, dell’Associazione Linea d’ombra, che accoglie i migranti in arrivo a Trieste.



Il dibattito si svilupperà attorno all’osservazione, che nasce anche dalla viva esperienza di entrambi i relatori, di come di fronte alla dura esperienza dei migranti, non siano sufficienti l’analisi, né la denuncia, ma si debba agire direttamente, cercando innanzitutto di salvarne le vite. Non solo per sottrarle alla morte, ma anche per restituire loro dignità e rispetto, in una parola “soggettività”. La loro riflessione si porrà idealmente in dialogo anche con Walter Benjamin, Hannah Arendt, Judith Butler e altri autori e autrici.



A moderare il dibattito sarà Beatrice Bonato, curatrice della rassegna e presidente della sezione FVG della Società Filosofica Italiana. L'incontro è a ingresso gratuito.

I relatori

Federica Sossi insegna Estetica all’Università di Bergamo e negli ultimi anni ha lavorato soprattutto sul tema delle migrazioni. È autrice di diversi saggi, tra cui Le parole del delirio. Immagini di migrazione, riflessioni in frantumi, (F. Sossi, 2016)



Gian Andrea Franchi, per molti anni docente liceale di Filosofia e Storia, dedica il suo impegno ai profughi della rotta balcanica. È fondatore, con Lorena Fornasir, dell’Associazione Linea d’ombra. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Il diritto di Antigone. Appunti per una filosofia politica: a partire dai corpi migranti, di (G.A Franchi, 2022).