Volantini sui cartelli contro la nuova ztl di Udine

Appesi dei volantini contro la nuova ztl a Udine.

Nella serata di sabato 16 Marzo, il giorno dopo la comparsa dei cartelli sulle zone che diventeranno ZTL a Udine, la sezione cittadina di Forza Nuova ha appeso dei volantini.

“Il significato di questo gesto è far capire al popolo udinese che c’è una forza politica che realmente si oppone a queste scelte folli, mascherate da preoccupazioni ambientali, il cui vero fine è seguire i diktat delle organizzazioni sovranazionali che tutto vogliono tranne che il benessere degli Italiani – spiegano – . Infatti sono diversi gli svantaggi di questo provvedimento. Innanzitutto una perdita di clientela per i negozi che esercitano all’interno dell’area, essendo che l’accesso al centro storico sarà condizionato da PASS, varchi, telecamere, sanzioni e parcheggi a pagamento. i negozi ivi presenti saranno meno appetibili dei grandi centri commerciali come il città fiera, che dispongono di grandi parcheggi gratuiti.

“Ovviamente, conoscendo le idee dell’attuale giunta, non possiamo essere così ingenui da pensare che questo non sia solo che un primo passo verso verso ZTL come quelle di Roma o Milano, dove sarà permesso di passare solo ad‘auto ibride o elettriche, causando svariate problematiche economiche alle famiglie che non saranno in grado di acquistarle”, concludono.