Baby gang a Udine, giovanissimo rapinato di 150 euro

Ragazzo minorenne rapinato a Udine.

Giovanissimo rapinato ieri a Udine. E’ successo in viale Da Vinci: il minorenne è stato colpito alla testa, spintonato e rapinato di 150 euro da un gruppo di altri giovani.

Secondo quanto riportato dagli investigatori, la vittima non ha subito ferite gravi e non ha necessitato di cure mediche immediate. Le prime indagini suggeriscono che gli aggressori potrebbero essere stranieri, ma ulteriori verifiche sono in corso, compresa l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sicurezza installate nella zona.

“Il problema è che c’è più tutela per chi delinque che per chi conduce una vita normale- commenta il consigliere Antonio Pittioni – . minori non accompagnati sanno benissimo che tali atti non verranno mai puniti severamente, grazie alla legge Zampa e ad altre norme che concedono solo diritti che tutelano questi delinquenti. Qui si deve avere il coraggio di cambiare rotta, altrimenti la situazione andrà al punto di non ritorno”.