L’incidente nella notte a Sclaunicco.

Incidente nella notte a Sclaunicco dove un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in via di via Sabotino. La donna, una 49enne, ha perso il controllo finendo rovesciata nel fosso che costeggia la strada.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte di domenica scorsa. La conducente, è stata prontamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Udine in codice giallo. Fortunatamente, le ferite riportate sono state giudicate non particolarmente gravi. Sul posto i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e della zona dell’incidente.