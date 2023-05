I lavori in via Pozzuolo a Udine.

Si complicano i lavori in via Pozzuolo a Udine dove ieri una parte della strada ca ceduto creando una voragine di circa mezzo metro di diametro davanti al panificio Paoluzzi. La viabilità, che in un primo momento era stata regolata con un senso unico alternato tramite l’uso di semafori mobili, è stata deviata su via Bertiolo e via San Pietro.

Nella mattinata di ieri, quando si era aperta la voragine, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per delimitare l’area pericolosa. Successivamente, i tecnici del Consorzio per l’acquedotto del Friuli Centrale sono giunti sul luogo per indagare sulla causa del problema e procedere con le riparazioni. La buca, profonda circa due metri e al momento non è ancora chiaro quanto tempo sarà necessario per ripristinare la situazione e riaprire la strada, nemmeno in modo parziale.