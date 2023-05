L’incendio in un’abitazione di Maniago.

Una nonna e il nipote sono stati soccorsi nel primo pomeriggio di oggi dopo un incendio scoppiato nella loro abitazione di Maniago. Secondo una prima ricostruzione la causa delle fiamme sarebbe stata una pentola lasciata sul fornello. I due sono rimasti intossicati dal fumo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sequals e sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il personale sanitario ha preso in carico le due persone che sono state trasportate in codice verde all’ospedale per accertamenti.