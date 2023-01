Anche un vibratore tra i rifiuti raccolti dai volontari di Udine

Sarà stato abbandonato dopo l’uso o forse un acquisto sbagliato. O magari gettato via per fastidio dopo un due di picche. Fatto sta che tra i rifiuti raccolti dai volontari lungo le strade di Udine è stato trovato anche un sex toy, per la precisione un vibratore.

Non è che uno degli oggetti che qualcuno, evidentemente dotato di scarso senso civico, ha buttato via così, lanciandolo forse dal finestrino, incurante del degrado cui ha contribuito. A trovarlo e raccoglierlo sono stati i volontari di Ripuliamoci Challenge, capitanati da Valentina Martinis, che in sette giorni hanno raccolto ben 54 sacchi condominiali, più diverso sfuso, di immondizie lasciate lungo le strade della città, da via Laipacco, a via Forze Armate, da via dello Sport a via Lumignacco.

Oltre al singolare ritrovamento, i volontari hanno raccolto un wc con lavandino, bottiglie risalenti a decine di anni fa, borse, giubbini, pneumatici e ciabatte nonché tantissimi pacchetti di sigarette. Il gruppo di volontari, su Fb conta 7500 adesioni ed è attivo su in tanti comuni del territorio regionale, comprese le province di Gorizia e Pordenone.