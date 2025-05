Ztl a Udine: arrivano due novità per le imprese

L’incontro tra l’assessore e la Confcommercio di Udine sulla Ztl.

Si è svolto nella giornata di ieri il primo incontro ufficiale tra l’Assessore alla Viabilità del Comune di Udine, Ivano Marchiol, e il neo presidente mandamentale di Confcommercio, Rodolfo Totolo, accompagnato dal vicepresidente Giovanni Pigani. Un appuntamento non soltanto istituzionale ma anche di natura tecnica, durante il quale sono state affrontate tematiche di rilievo per il tessuto commerciale cittadino, con particolare riferimento alla Zona a Traffico Limitato (ZTL).

Tra i punti salienti della riunione, le istanze presentate da Confcommercio in merito alla rimodulazione di alcuni permessi di accesso alla ZTL per categorie di attività specifiche. Proposte che hanno trovato pronta accoglienza da parte dell’Assessore Marchiol che ha partecipato all’incontro anche assieme al comandante della Polizia Locale, Eros Del Longo, che si occuperà della predisposizione del provvedimento.

Commenta con soddisfazione l’accordo raggiunto con l’assessore Ivano Marchiol: “Grazie a questi aggiustamenti siamo in grado di offrire una risposta concreta alle esigenze degli operatori economici, salvaguardando nel contempo l’equilibrio tra le diverse istanze presenti in città. È fondamentale che vi sia piena collaborazione da parte di tutti per il rispetto delle nuove disposizioni, in vista della futura approvazione del nuovo piano del traffico, che regolamenterà in modo organico anche l’accesso alla ZTL”.

Le novità per la Ztl di Udine.

Nel dettaglio, la prima novità riguarda i titolari di pubblici esercizi e attività affini quali gelaterie e pizze al taglio con sede operativa in Ztl e in Area pedonale. Solo per un veicolo – e quindi una sola targa per pubblico esercizio – sarà possibile il transito in Ztl per attività di carico e scarico, con sosta consentita per un massimo di 30 minuti negli appositi stalli fino alle ore 18, invece che fino alle 16.30 come accadeva finora e come rimane in vigore per tutte le altre categorie. Una misura studiata per venire incontro alle necessità delle piccole imprese che gestiscono in autonomia il trasporto e il carico scarico delle merci.



“Una novità importante, che agevolerà le nostre imprese in alcune operazioni importanti per la loro attività”. Giovanni Pigani, vicepresidente mandamentale di Confcommercio Udine, referente dei pubblici esercizi cittadini per l’associazione.



La seconda novità è destinata ai mezzi refrigerati, ossia i veicoli attrezzati per il trasporto di merci alimentari deperibili, quali carne, pesce, latticini, ortaggi, prodotti di pasticceria fresca o surgelati. Solo a questi mezzi e per il trasporto di queste merci alimentari fresche sarà consentito il transito in ZTL fino alle ore 13, sempre con una sosta massima di 30 minuti nei posti dedicati. Due ore e mezza in più rispetto a quanto accadeva finora, quando anche i mezzi refrigerati avevano tempo di entrare in Ztl fino alle 10.30, orario che rimane in vigore per tutti gli altri corrieri.



“Abbiamo raccolto le richieste di alcune imprese – spiega Pigani – e ci siamo mossi per un confronto con il Comune su un tema sensibile per il nostro lavoro. L’assessore è venuto incontro fattivamente alle esigenze dei pubblici esercizi, che sono soggetti a una varietà molto ampia di orari operativi, e siamo così ora in grado di comunicare questa importante novità ai colleghi”.