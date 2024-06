Il frigorifero prende fuoco, principio d’incendio a Stupizza di Pulfero

Tanta paura, ma per fortuna lievi danni, ieri sera in un’abitazione di Stupizza

Principio d’incendio, ieri sera, in un’abitazione di Stupizza, frazione in comune di Pulfero. A lanciare l’allarme è stata una vicina che ha visto il fumo uscire dalla casa, dove in quel momento non erano presenti i proprietari.

E’ subito scattata una segnalazione al 112: sul posto i Vigili del Fuoco di Udine e Cividale e i carabinieri del Norm di Cividale. Grazie al pronto intervento, i pompieri hanno domato il rogo, probabilmente generato da un cortocircuito partito da un frigorifero posizionato al pianterreno.

Nessuna persona è rimasta coinvolta e anche i danni sono stati contenuti; mobili e struttura, infatti, non sono stati interessati dalle fiamme.