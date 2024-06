A Udine, profondo cordoglio per la morte di Tominaga

Sul luogo della tragica morte di Shimpei Tominaga sono comparsi molti fiori

A Udine continua il cordoglio per la tragica morte di Shimpei Tominaga, il 56enne imprenditore giapponese vittima di un insensato gesto di violenza nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno.

Sul luogo dell’aggressione fatale, in via Pelliccerie, all’altezza del civico 12, da questa mattina sono stati deposti diversi mazzi di fiori. Un chiaro segno di quanto i cittadini siano rimasti profondamente colpiti dall’omicidio di Tominaga e abbiano voluto tributargli un omaggio, per non dimenticare la sua morte.

Alcune attività, poi, hanno esposto un cartello che chiede giustizia per Tominaga, perché la sua tragica scomparsa non resti senza risposta.