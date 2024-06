La serata del gruppo Fai dedicato alle Valli del Natisone.

Il Gruppo Fai di Cividale del Friuli, nell’ambito dei propositi del Fondo per l’Ambiente Italiano di conoscere e valorizzare i territori del nostro Paese, presenta una serata dedicata alle Valli del Natisone, fra letteratura, musica ed enogastronomia, presso l’Agriturismo “Al melo innamorato” che si trova a Clastra di San Leonardo, piccolo borgo di poche case non lontano da Cividale del Friuli, noto per la sua bellezza naturalistica e l’antica sua storia.

Dopo il grande successo ottenuto nella prima edizione di questo evento nel 2022, anche in questa seconda edizione si propone una conversazione letteraria. Con lo scrittore e scultore Giuliano Citti verranno approfonditi i temi trattati nella sua opera, recente successo editoriale, “All’ombra del Matajur”, temi legati alla storia, alla natura e alle tradizioni di un angolo preciso della Regione Friuli Venezia Giulia, le Valli del Natisone, terra di confine fra Italia e Slovenia ricca di peculiarità in una singolare posizione geografica. In dialogo con la letteratura, la chitarra e le canzoni di Franco Giordani, noto musicista e cantautore friulano, che si esibirà dal vivo con alcuni brani scelti per l’occasione dal suo vasto e premiato repertorio.

La serata sarà anche occasione per ammirare una piccola esposizione di sculture lignee di Giuliano Citti e per degustare alcuni prodotti tipici del territorio accompagnati dai vini dell’azienda “ Cantina Casali Magnis”.

Al termine possibilità di cenare con menu’ a la carte con il prezzo speciale FAl – 10% di sconto. La serata è volta al sostegno del FAI, Fondo Ambiente Italiano, contributo minimo €12,00 con possibilità di iscriversi al Fondo. L’evento è garantito con tutte le condizioni meteo.