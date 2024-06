Incidente tra auto e moto all’incrocio di Udine, due feriti in ospedale

L’incidente ieri a Udine all’incrocio tra viale Leonardo da Vinci e via Chiurlo.

Incidente ieri pomeriggio a Udine intorno alle alle ore 18:30 tra un’auto e una moto, all’incrocio tra viale Leonardo da Vinci e via Chiurlo. L’incidente ha coinvolto una Peugeot guidata da P.A., una donna di 21 anni residente in provincia di Treviso, e una moto Yamaha condotta da G.F., un giovane di 19 anni residente in provincia di Udine.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto esame da parte della Polizia Locale, intervenuta prontamente sul posto per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico.

I due coinvolti nell’incidente sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Il conducente della moto, G.F., è stato trasferito in codice giallo. Anche la donna alla guida dell’auto, P.A., è stata portata al pronto soccorso in codice verde per accertamenti.