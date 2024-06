Gli alpini del Friuli sfilano a Bibione per il Raduno Triveneto

Gli alpini del Friuli al Raduno Triveneto di Bibione.

Gli alpini del Friuli sfilano a Bibione per prendere parte al tanto atteso Raduno Triveneto. L’evento, che attirerà circa 20.000 persone, con circa 2mila penne nere dal Friuli.

Il fine settimana è stato segnato dalla storica “Discesa del Tagliamento”, una staffetta che ha avuto inizio venerdì mattina e che ha coinvolto le sezioni Ana di Cadore, Carnica, Gemona, Udine, Pordenone e Venezia. Questo percorso, che ha sottolineato l’importanza del fiume Tagliamento nei conflitti mondiali e nei luoghi storici degli alpini, ha visto protagonisti tre rappresentanti del Basso Tagliamento: Italo Perosa, Giovanni Cicuto e Silvano Bandolin. La staffetta, iniziata dal passo della Mauria, ha attraversato vari paesi, passando il testimone tra le sezioni lungo il fiume fino a San Michele al Tagliamento, per poi confluire a Bibione.

Questa mattina, gli alpini si raduneranno in piazzale Zenith per gli onori e poi sfileranno lungo Corso del Sole, via delle Costellazioni e viale Aurora, per raggiungere il palco in piazza Fontana verso le 13.30, dove si terrà la cerimonia principale.