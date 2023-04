Lo spot della sagra di Romans di Varmo trasmessa a Times Square

E’ una storia che dimostra come, alle volte, basta provarci: la piccola frazione di Romans di Varmo, infatti, è finita nientemeno che a New York, in Times Square, una delle aree pedonali più trafficate del mondo nota soprattutto per i grandi e numerosi cartelloni pubblicitari animati e digitali.

Ed è infatti uno spot, quello che pubblicizza la locale sagra di San Pietro che si svolge dal 23 al 29 giugno, ad essere stato trasmesso nel cuore della Grande Mela. Ma come ci è finito? Con un tentativo, forse fatto senza grandi aspettative, che invece è stato un successo.

La pro loco Lis Aghis, che organizza l’iniziativa, ha infatti letto in un articolo che un’azienda dava la possibilità di far girare spot sui cartelloni di Times Square a un prezzo modico (meno di 40 euro). Detto fatto, i ragazzi dell’associazione hanno girato un breve video: si vedono dei giovani che tengono in mano i cartelli con le date e il menù della sagra (frico con polenta, fried calamari, mixed grill) e infine il saluto “internazionale”: “We are waiting for you! Mandi”. Lo spot è stato inviato ed è stato messo sui pannelli animati nel cuore della metropoli.

“Se puoi sognarlo puoi farlo – ha scritto la pro loco sui social -. Una frazione di 600 abitanti che sbarca a New York. Romans di Varmo scritto a Times Square è la cosa più bella che vedrete oggi.

Sagra di San Pietro. Dal 23 al 29 giugno. Vi aspettiamo!”.

Ecco il video dello spot mostrato a Times Square: