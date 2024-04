Gli Alpini di Venzone inforcheranno le bici per raggiungere l’Adunata di Vicenza.

Il “Gruppo Ana 8° Reggimento Alpini Venzone” sposa la causa che sostiene l’evento benefico “Diabete a ruota libera”, pedalata non agonistica ideata ed organizzata da C.R.A.D. FVG – ODV (Coordinamento Regionale Associazioni Diabetici). Non potendo partecipare alla tre giorni (10-12 maggio) di pedalata benefica del Crad Fvg, perché impegnati con l’Adunata nazionale degli Alpini che si svolge negli stessi giorni a Vicenza, gli Alpini di Venzone inforcheranno la due ruote per raggiungere la città del Palladio (“Road to Vicenza”), indossando la maglietta di “Diabete a Ruota Libera” che ha impresso sulla schiena il motto: “IL DIABETE TEME CHI FA SPORT”.

“Apprezziamo molto l’attività sensibilizzazione condotta dal C.R.A.D. FVG – ODV (Coordinamento Regionale Associazioni Diabetici) in collaborazione con i professionisti della Rete diabetologica regionale, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e la collaborazione di Croce Rossa e Protezione civile e vogliamo aiutarli sostenendo la causa – spiega Gianluca Melillo, capogruppo del “Gruppo 8° Reggimento Alpini Venzone” – indossando le loro magliette e contribuendo a fare informazione, perché di diabete non se ne parla abbastanza seppur sia una patologia piuttosto diffusa. Direttamente o in modo indiretto anche noi alpini siamo a contatto con persone, giovani e meno giovani, ma anche bambini, che ne soffrono. Per questo motivo vogliamo fare la nostra parte spiegando quali sono le azioni corrette e i comportamenti virtuosi da adottare per prevenire il diabete tipo 2 e ritardarne le complicanze, promuovendo attività fisica, sani stili di vita, corrette abitudini alimentari“.

Road to Vicenza.

“Road to Vicenza” si apre il 7 maggio, a Venzone, con la partenza degli Alpini sulle due ruote alla volta di Vicenza dove contano di arrivare il 10 maggio. Sono previste tappe a Pordenone (7 maggio), Preganziol (8 maggio), città natale del capitano Manlio Feruglio (a cui è intitolata la caserma che ospita l’8° Reggimento Alpini), dove gli alpini consegneranno una corona di fiori commemorativa, Bassano del Grappa (9 maggio) con visita al Sacrario militare del Monte Grappa. Non mancheranno visite ai luoghi della memoria e incontri con i rappresentanti dei locali gruppi alpini.