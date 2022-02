L’inaugurazione dello storico locale di Venzone che riparte.

Venzone si prepara ad accogliere una nuova attività commerciale, ubicata però in un locale che ha fatto un pezzo di storia della cittadina medievale. Domani, domenica 20 febbraio, dalle 11.30 alle 13, c’è il taglio del nastro ufficiale per “Alle Volte Divino”, che festeggerà con un brindisi inaugurale la propria apertura, per poi rimanere aperto fino a sera.

“Alle Volte Divino” nasce come un’osteria/enoteca che si propone di offrire ai clienti una vasta gamma di vini (sia friulani, sia provenienti da altre regioni italiane), accompagnati da deliziosi prodotti gastronomici (affettati, salumi e formaggi tipici del territorio).

Il locale è situato in via Mistruzzi 21, indirizzo già ben noto per essere stato, fino al 2021 compreso, sede dello storico bar paninoteca “Alle Volte”; la titolare Jvonne Masullo, che da diversi anni gestisce a conduzione familiare il bar caffè “Posta” di Gemona del Friuli, si dichiara ottimista per il futuro della sua nuovissima attività. “L’idea di prendere in gestione il locale è nata a settembre 2021. Abbiamo scelto Venzone perché è una località che richiama molto turismo, e vogliamo portare qualcosa che sia innovativo per il luogo: ad esempio, la nostra proposta di birra punterà maggiormente alla produzione italiana, a differenza dei molti locali che generalmente favoriscono la valorizzazione di birre di provenienza straniera” afferma Jvonne.

“Abbiamo scelto proprio questo locale perché è piccolo e accogliente, caratterizzato da un’ambientazione che ha sicuramente una forte attrattiva. Inoltre, l’arredamento è stato completamente rinnovato; abbiamo voluto dargli un tocco di modernità in più rispetto a quello che era presente nella vecchia paninoteca”.

Questi gli orari de “Alle Volte Divino”: durante la bassa stagione dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 23, mentre sabato e domenica avranno orario continuato; nel corso dell’alta stagione, invece, è prevista l’apertura continuata dalle 10 alle 23.

