Da Atrio è già tempo di Natale, arrivano anche i mercatini

Come ogni anno, il prossimo mese di novembre porta con sé un’atmosfera di attesa e festa al centro commerciale Atrio di Villach, il più grande della Carinzia, situato a breve distanza da Tarvisio e comodamente raggiungibile in auto, con oltre 90 negozi e ben 2000 posti auto gratuiti. In questo periodo, lo shopping center “senza confini” e a misura di famiglia si prepara a brillare con il Mercatino dell’Avvento e l’accensione delle luci di Natale, capaci di creare quell’atmosfera unica e tipica delle festività di fine anno in tutta l’Austria.

Dal 7 al 9 novembre, Atrio ospiterà per la prima volta il “Grow Jobfestival”, una nuova e importante iniziativa pensata per chi è interessato a esplorare il mondo del lavoro e le opportunità di carriera in Carinzia. Un’occasione imperdibile per chi vuole scoprire nuove prospettive professionali, con numerosi espositori, contatti con aziende anche multinazionali in cerca di personale, e opportunità di networking.

A partire dall’11 novembre, si respirerà anche l’atmosfera natalizia: il centro si trasformerà con le decorazioni, in un trionfo di colorate luminarie. In parallelo, partirà anche l’iniziativa solidale “Warm a Soul”, che darà la possibilità di donare le proprie vecchie giacche invernali a chi ha bisogno di calore e non può permettersi di acquistare capi adeguati. Sarà possibile lasciare le proprie donazioni accanto alla fontana d’acqua, di fronte al supermercato Interspar, dal 11 novembre al 10 gennaio. Il 18 novembre, invece, prenderà il via il Mercatino dell’Avvento, un suggestivo percorso tra strenne natalizie e prodotti tipici, perfetto per iniziare a pensare ai regali da mettere sotto l’albero.

Dai burattini al Black Friday: le altre iniziative di Novembre.

Per le famiglie, il 5 e 6 novembre, alle 15:00 e alle 16:30, torna l’amato spettacolo di burattini “Tri Tra Trallala – Punch e Judy” con le avventure di Seppel alle prese con i biscotti di Natale. Un appuntamento imperdibile per i più piccoli! Il mese di novembre culminerà con il Black Friday il 29 novembre, offrendo a tutti i visitatori l’opportunità di acquistare prodotti di marche interessanti a prezzi scontati nei negozi aderenti dall’iniziativa.

Inoltre, Atrio proporrà promozioni speciali e vendite in aree dedicate, tra cui la vendita di ciambelle presso l’Interspar l’8 e 9 novembre e altre iniziative da MyIndigo e Wiener Verein, per rendere ancora più invitante l’esperienza di shopping.