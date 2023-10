Ieri sera è stato evacuato il cinema di Villesse.

Attimi di paura, ma nessuna conseguenza: ieri sera 10 ottobre, poco prima delle 20, è scattato l’allarme antincendio al cinema multisala del Centro Commerciale Tiare di Villesse. Il pubblico è stato prontamente fatto uscire dalle porte d’emergenza e le operazioni di evacuazione si sono svolte ordinatamente e senza panico.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Gorizia per le verifiche del caso: a far scattare l’allarme, a quanto pare, è stato il fumo uscito da un pacco batterie in surriscaldamento. Ovviamente, sono saltate tutte le proiezioni in programma e il cinema è stato chiuso.