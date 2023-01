Addio a Carlo Della Bianca, fu primario all’Ospedale di Tolmezzo

Carlo Della Bianca è morto a 72 anni

Si è spento a 72 anni, nella sua casa di Cassacco, il dottor Carlo Della Bianca.

Medico chirurgo, laureato all’Università di Trieste, aveva lavorato negli ospedali di Tolmezzo e Gemona, poi per un periodo in quello di San Daniele, per poi diventare primario del nosocomio del capoluogo carnico. Negli anni ’90 era anche stato amministratore a Cassacco, con i ruoli di vicesindaco e assessore.

Appassionato di bicicletta, una volta andato in pensione aveva usato la sua preparazione medica anche in opere di solidarietà, come in Tanzania. In molti lo ricordano non solo per le sue capacità professionali, ma anche per la grande umanità.